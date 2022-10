1.299,95 kr.

Denne sumpede Air Max 90-iteration vil ikke stå i skyggen af den lange række maximalistiske forgængere, og denne version løfter sig over dem alle for at blotte sit lange, truende grin. Hundekamp som casual footwear med printet med kunstpels på overdelens højderyg over en mudguard i alligatormønster, mens indlægssålen og indersålen ser rødt. Selv den halvgennemsigtige ydersål giver dig et glimt af det lyse, røde indre. Denne koldblodede AM 90 forbliver tro mod sine 90'er-rødder med en waffle-mønstret ydersål, syede overlejringer og en termoplastisk mellemsål, der giver enestående let og fjedrende stødabsorbering. Perfekt til at skille sig ud på gaden eller bliver dækket i mudder, under løb gennem silende regn.