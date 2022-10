I 1992 blev Air Max 1 Retro en af Nikes første retro/casual-hybrider. Med en kombination af en Air Max 1-læderoverdel fra den første udgave og den opdaterede teknologi fra Air Max 90-bearbejdning, placerede skoen sig solidt som en casual model med det nyeste inden for komfort. Der blev kun lanceret nogle få tusinde par over en kort periode, men Air Max 90/1 i førsteklasses, hvidt læder giver fans mulighed for at opleve det her sneaker-mashup i al dens hybrid-pragt.