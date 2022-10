Air Max 720 er designet med intentioner om at skille sig ud, og i samarbejde med UNDERCOVERs Jun Takahashi, forvrænger sneakeren i endnu højere grad udgangspunktet. Air Max kom på markedet i 1987 til professionelt løb, men Air Max 720 tager en anden vej og bruger og udvider Max Air-teknologien, så det bliver en ren livstilssneaker ved at gøre sålen til én synlig Air-enhed i fuld længde - 6 mm højere end nogen før den. Med 720 skiller komfort sig ud som aldrig før.



Når man tænker på det røre, som 720’erens nytænkning skabte, er det kun passende, at Takahashis design for 720'er inkluderer budskabet “We Make Noise Not Clothes” skrevet henover sneakerens svulmende Air-enhed. Sammen med en spækket mellemsål og UNDERCOVER-mærket på hæl og tå er Takahashis blanding af kaos og balance perfekt matchet med en af Nike Airs mest nyskabende silhuetter.