Den fremtrædende designer Kim Jones har en omfattende europæiske erfaring med i bagagen til sit samarbejdet med Nike om en fodboldlivsstil-kollektionen. Jones skaber et remix af klassiske dele via hans sammenstykningstilgang og æstetiske inspiration fra London-punk sidst i 70'erne. Det skaber en kapselkollektion, der er lige så unik som den er respektløs. Som en hyldest til Storbritanniens "terrace"-ungdomskultur og rave-subkulturen i 90'erne blander denne hybrid fodboldikoner fra Nikes fortid og nutid. Snøresystemet i siden, en Air-sål i skoens fulde længde og en reflekterende ankelrem bidrager alle til ultimativ komfort. Et smiley-Nike-logo er samtidig en hilsen til æraen og et holds startopstilling.