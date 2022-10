1.199,00 kr.

I 1990 tog Air Max-kollektionen et altafgørende skridt fremad med introduktionen af en silhuet, der var skabt til performanceløb, men som hurtigt overgik sit oprindelige formål. Det yngre publikum kender måske dette look som "Air Max 90", men ved debuten blev designet set som en udvikling af den originale Air Max fra 1987, og den fik derfor det mere passende navn: Air Max 3.



Denne udgave hylder den tidløse stil ved at vende tilbage til det oprindelige udtryk, idet den genskaber den tidligste udgave med et unikt fokus på detaljerne. Det inkluderer original bearbejdning med tilpasset skum i mellemsålen og en indkapslet air-pude i forfoden. Looket viser en klassisk farvepalet, og den inkorporerer originale materialer som blødt, slidstærkt kunstlæder og skinnende nylon. Denne lancering kommer ovenikøbet i en OG Air Max-kasse med et tilhørende retro hangtag.