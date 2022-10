1.199,00 kr.

Siden dens debut i 1987 er Air Max 1 dukket op i en overflod af materialer og detaljer, men denne colorway skiller sig ud fra mængden med dens anderledes, to-tonede look. Ved første øjekast har silhuetten et enkelt look med præget branding, førsteklasses detaljer og nuancer af medium khaki – men når man ser nærmere efter, er der flere detaljer under overfladen. Hvert par kommer med en klud, der kan bruges til at pudse skoens yderlag og afsløre et farverigt indre. En påsyet Swoosh med flere farver på skoens hæl henviser til dens unikke evne til at transformere sig.