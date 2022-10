I 1988 blev et af verdens mest genkendelige slogans introduceret. Det var en hyldest til fitness og mod, der siden har inspireret atleter over hele verden til at løbe hurtigere, springe højere og præstere ud over deres potentiale, uanset forhindringerne på deres vej.



I år fylder sloganet 30.



For at fejre fødselsdagen har denne specialudgave af Air Max 1 fra Just Do It-kollektionen sloganets oprindelige font og grafik fra dets debut i 1988. Skoen har også en gumminøglering inspireret af en klassisk plakat fra samme år.