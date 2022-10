Kan du huske dine yndlingsjeans? Perfekt slidte, falmet alle de rigtige steder, så bløde, at du ikke engang lægger mærke til, at du har dem på? Så forestil dig noget endnu bedre. Air Max 1 "Dirty Denim" sender en hilsen til den eftertragtede lancering fra 2003, der gjorde det perfekt slidte look til det mest populære blandt sneakers. Slid dem op, tag dem på hver dag – det førsteklasses læder og forvaskede denim bliver bedre med tiden. En mellemsål i Lemon Wash skaber vintageæstetik, mens klassiske syninger langs mudguarden og hælen giver ægte Americana-stil. Dette retrolook er en perfekt kombination af holdbarhed og bekvemmelighed.

SKU: DV3050-300