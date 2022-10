Nogle gange skal man virkelig se det for at tro det. Forud for Air Max' debut i '87 kunne atleter ikke se Air-teknologien i aktion. Det ændrede sig, da Air Max åbnede et vindue til Max Air-stødabsorbering og kastede lys over dens endeløse muligheder. Resten er historie, som man siger. 30 år senere hylder Air Max 1 Anniversary-skoen den sneaker, der gjorde Air cool. Den har det samme design som OG-legenden, opdateret med moderne materialer i en klassisk farvekombination.