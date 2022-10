Denne Air Jordan IX er inspireret af elementer fra Special Field-støvlen, og er bygget til at klare hårdt vejr uden at bryde med signaturstilen. Den er udstyret med en vandafvisende belægning, kileformet pløs, metalsnørehuller og tung sål, samt en slidstærk læder- og ruskindskonstruktion. Den nyeste farvekombination, sports black & light brown, giver et look, der passer til sæsonen.