1.549,00 kr.

MJ måtte skabe forandring på hele banen, da Air Jordan 9 ramte hylderne i 1993, men modellen designet af Tinker Hatfield bragte stadig energien med sig med sin high-top-form og en mudguard og overdel i unikt blandede materialer. Jordan Brand bringer energien tilbage med "Chile Red"-modellen – og der er ikke brug for ekstra krydderi til denne model, der har en quiltet, syet overdel og mudguard i laklæder samt en skinnende mellemsål – alle dele helt i Chile Red. Denne arv-inspireret AJ-colorway er stærk nok til at stå alene og beviser, at spillet aldrig rigtig slutter.

SKU: CT8019-600