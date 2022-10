Air Jordan 9 er et symbol på alsidighed. Den blev lanceret for første gang, da MJ gik fra basketballbanen til baseballbanen, og Tinker Hatfield-designet er lige så hot som altid. Skoen er markant på en afdæmpet måde, og sort og Particle Grey giver den en gådefuld vibe, som er let at style, mens overdelen i læder og tekstil skaber kontrast. For at fastholde originalens magi har den ikoniske ydersål grafik og fraser, der matcher MJ's værdier på og uden for banen.

SKU: CT8019-060