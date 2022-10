Air Jordan VIII fik sin debut i 1993, dengang MJ fik pointtavlen til at lyse op på vej mod sin tredje titel på stribe. Skoen blev kendt for de dobbelte stropper, der krydsede hen over snørebåndene og ikke kun for sit chenille-Jumpman-logo og grafikken med penselstrøg på kanten. Denne gang vender den tilbage i en ruskindskonstruktion med en kombination af sort, hvid og rød, der vil minde fans om Air Jordan IV "Cement"-farvekombinationen.