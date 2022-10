Denne sommers specialudgave fejrer 30-års jubilæet for den legendariske AJ5-silhuet ved at kombinere skoens tre OG colorways i en enkelt formular: Fire Red, Metallic Silver, og Grape Ice. Men i stedet for at forsøge at overgå hinanden bemærker man, hvordan hvordan den blacked-out ruskinsoverdel hamonerer med disse colorways på skoens karakteristiske designdele, som den polstrede pløs og mellemsålens linjer med "hajtænder”. Ligesom fantastiske hold arbejder sammen, kombineres OG farver og skaber et helt nyt look, der adskiller sig fra sine forgængere.