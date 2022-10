1.549,00 kr.

I 1990 debuterede Air Jordan 5 i tre OG colorways: Sort/Metallic Silver, hvid/Fire Red og hvid/Grape Ice. Hele trioen er stadig relevant i dag, men Grape-colorwayen skiller sig ud som det eneste look, der ikke findes i en holdorienterede farvesammensætning. I de tre årtier, der er gået siden, har vi set dyblilla dukke op på silhuetten i forskellige former – men aldrig sådan her. Den livlige farvetone dækker det meste af skoens overdel af ruskind med sorte komplementærdetaljer på pløsen, snørebåndene, mudguarden og sålen. Looket fuldendes af kontraststrejf i New Emerald Green.