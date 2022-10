Den seneste Air Jordan V forvilder sig fra sin basketballstart til Paris Saint-Germain fodboldklubben. Tåen præsenterer co-brandede logoer, farver med inspiration fra klubbens trøjer, kvalitetsnubuck og reflekterende sort pløs, der matcher Black Cat-sættet. MJ's broderede "23"er blevet erstattet af "75", de første to tal i alle Paris' postnumre. "Ici C'est" på indersiden af pløsen står for holdlogoet og supportsangen – den, der ryster tribunerne under hver eneste hjemmekamp.