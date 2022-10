1.849,00 kr.

Efter at være blevet vist frem på podiet i Paris og til All-Star Weekend i Chicago ankommer Virgil Ablohs bud på AJ5 i en frisk farvesammensætning af dæmpede sail-farvetoner og iøjnefaldende detaljer med fire red. Stilen gør brug af Off-Whites karakteristiske dekonstruerede tilgang med gennemsigtig tekstil og udskæringer i mellemfoden og på kraven, der gør, at man kan se selve skoens konstruktion. Mærkets signaturtekst ses på det mediale sidepanel med detaljerede produktionsdetaljer, der samtidigt viser, at den er fremstillet i Beaverton.