Slidte, tiltrådte sneakers kan se endnu bedre ud, end da du pakkede dem ud. De nye "Jade" Air Jordan 5 er inspireret af farver, der har været udsat for let slitage og naturlig ældning, men de har en velkendt oxidationsfarve: Jade Horizon. Et brugt look i den klassiske AJ5 TPU-ramme, en takket mellemsål og snørelåsen fuldender retrocharmen.

SKU: DC7501-300