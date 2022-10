Hvis det er friskhed, du vil have, så kan du stoppe med at lede. En helt hvid overdel giver plads til, at de ikoniske linjer og symboler i denne AJ5 kan poppe frem med neonfarver, mens det geometriske mønster på kraveforet taler for sig selv i tilfælde af, at folk ikke genkender "maxin' and relaxin'", når de ser det. En mørk, kongeblå mellemsål er baggrund for to forskellige farvedetaljer på henholdsvis venstre og højre sko.