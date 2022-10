1.084,97 kr.

Enhver, der levede i 90'erne kunne, og kan sikkert stadig, synge sangen for dig ord for ord. Den sang, der begyndte med et slagsmål på en legeplads i Philadelphia og sluttede med en trone i en herskabsvilla i Bel Air. Da han stod ud af taxien og gik ind i sit nye kongerige, havde The Fresh Prince et par Air Jordan V-sko på. Farvekombinationen "Grape" var en klassiker i hans royale garderobe. Nu vender den tilbage med special edition-detaljer, der sender tankerne tilbage til den legendariske komedieserie.