1.549,95 kr.

Air Jordan IV er et respekteret ikon, både indenfor basketball og popkultur, og i løbet af skoens 32 år lange historie har den haft mange forskellige sagnomspundne farvekombinationer. En af de mest bemærkelsesværdige, Black Cat, der udsprang af et af MJ's kælenavne, er tilbage. Genudgivelsen ligner næsten udgaven fra 2006 helt og er sort i sort i sort som hos en sand mester. En ensfarvet silhuet af nubuck-læder og grafitmat finish er sammen med genkendelige kendetegn fra den første udgave, som hardshell-støbninger, der holder snørebåndet nede, og åndbart net på overlæderet. Med grafit-på-sort Jumpman på pløsen og skinnende blackout-logo på hælen er denne listige version specialfremstillet til at flyve over kurven og under radaren.