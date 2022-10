Efter de iøjnefaldende eksotiske materialer og synlige Air-enheder i forgængeren, har Air Jordan IV taget designet et skridt videre med endnu mere synlig teknologi. Mesh-paneler, støttende "wings" og omarbejdede snørebåndslukninger har introduceret en ny standard for komfort og tætsiddende pasform til denne signatur. Men selv om skoen har rødder i basketballpræstationer, så giver dens stil genlyd uden for banen. Den seneste farvekombination er Black/University Red-Court Purple.