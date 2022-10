I 1988 vandt MJ sine første MVP-titler. Samme år præsenterede Air Jordan III sin MVP-farvekombination i den uforglemmelige kombination sort og cementgrå. Den nyeste Air Jordan XXXII henter inspirationen fra dette superpopulære design. Overdelen er sort, hvid og rød og musthave-elefantprintet sidder på hælen. Et M.V.P.-tag på indersiden af tungen markerer '88 - et formidabelt år for både basketball og brand.