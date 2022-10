Air Jordan XXXII tager sit raffinement ud over banen, et kunststykke, der først blev opnået af Air Jordan II. Ligesom sin forgænger tager en udgave med lav profil den et lille stykke længere uden at give køb på dens performance-bearbejdning. Klassiske detaljer skaber forbindelse til pioneren inden for luksuriøse basketballsko, mens røde og sorte farver kommer direkte fra Jordan-DNA.