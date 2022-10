Air Jordan XXXI repræsenterer tre årtier med Air Jordan-innovation. Det fremsynede performancedesign er udstyret med Zoom Air-stødabsorbering og FlightSpeed-teknologi. Innovationen kombineres med en fleksibel Flyweave-overdel og en hæl i kvalitetslæder for at give stødabsorbering og støtte over hele linjen. Air Jordan XXXI leder med den seneste lancering tankerne tilbage til de gyldne tider med en klassisk "Black Toe"-farvekombination.