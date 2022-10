1.549,95 kr.

Air Jordan 3 er stadig en yndlingssilhuet over hele verden. Selvom designet har ramt hylder i mange forskellige materialer og farver, er nogle udgaver sværere at få fat i end andre. Sådan er det for de fleste spillere-eksklusive udgaver, som tildeles atleter via brandsponsorerede universiteter. Denne lancering, der hentyder til en speciel udgave skabt til atleter i MJ's alma mater, er designet i hvid med valor blue detaljer. Elefanttryk og et syet mærke på indersålen hylder MJ for at bane vejen.