Air Jordan III 'Infrared 23' er et studie i kontrast. De hvide og sorte farver på mellemsålen og overdelen balancerer hinanden. Forvasket og glat læder kombineres og former den klassiske Jordan III-overdel. Detaljerne på Infrared 23 giver et ekstra skud farve mod det tidløse elefantprint. Alle disse elementer skaber endnu en klassisk farvesammensætning til Air Jordan III.