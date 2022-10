Den ikoniske Air Jordan III fejrer 30-årsjubilæet for MJ's anden Slam Dunk-sejr og første All Star-MVP-pris. I 1988 ændrede hans præstation historien og markerede begyndelsen til en uforglemmelig arv. Denne farvekombination, der oprindeligt blev skabt som en spillerudgave, gik skridtet videre og blev bortauktioneret i Nikes samfundsstøttende auktion til fordel for Katrina-orkanen og blev senere fremhævet i Basketball Hall of Fame, da MJ blev optaget.