1.649,00 kr.

Hiroshi Fujiwara, som beskriver sig selv som "kulturel DJ", har fået meget anerkendelse, blandt andet for den centrale rolle han spillede i at starte og definere streetwear-moden, som den er kendt i dag. Men han arbejder stadig hårdt, og dette seneste samarbejde repræsenterer det andet kapitel af arbejdet med Jordan-brandet efter deres meget eftertragtede AJ1-samarbejde i 2014.

Sammen med to andre sko og en beklædningskollektion fuldender denne AJ3 Fragment x Jordan-samarbejdet ved at anvende Fujiwaras sans for detaljer på en af de mest elskede Jordan-silhuetter. Denne sorte og hvide "spækhugger"-farvesammensætning bygger på hans tidligere Nike-arbejde, mens lagerenhedsnummeret (et såkaldt SKU), der er skrevet på mellemsålen, forbinder kunsten og forretningen i streetwear. Et stemplet Fragment-logo ses over mellemsålen og nedenunder et gennemsigtigt Jordan-logo på hælen, der giver et smagfuldt, men diskret aftryk.