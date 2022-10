Draftet i 2003 var et af de mest talenttunge drafts ligaen nogensinde havde set. Med tredje pick valgte Denver Carmelo Anthony, der efter kun et enkelt år i Syracuse have en profs polerede spil. 'Melo gjorde en forskel med det samme. Fra første øjeblik i NBA var han en del af Jordan Brandet, hvor hans blev kendt for sin signatursko og sin faste rotation af Air Jordan Player Editions. Den seneste Air Jordan II fejrer 'Melos 15 års jubilæum for hans debut som prof. Den genopliver 2004 Player Edition med et skarpere fokus på 'Melo, ved at udskifte Jumpman på indersokken med 'Melos skrå logo og "23" på skoens pløs med hans trøjenummer hos Denver. Med lækkert narvlæder og farverne fra The Mile-High City er den nu tilgængelig for offentligheden for første gang siden 2004.