1.849,00 kr.

I deres tredje samarbejde med Jordan Brand præsenterer James Whitners A Ma Maniére en luksuriøs udgave af Air Jordan 2. Da den originale AJ2 blev designet med en højere grad af luksus i Italien, havde den imiteret øgleskind, elegante linjer og ingen Swoosh. Men på de 35 år, der er gået, siden AJ2 debuterede, er vores kollektive sans for luksus blevet udvidet. A Ma Maniére, som er inspireret af "Airness" – en forpligtelse til storhed og høje standarder, der skal løfte folk og fællesskaber i hele verden og tale til vigtigheden af sammenhold og menneskelighed – har skabt et nyt designsprog – de viser tilbageholdenhed i deres udsmykning, samtidig med at de skubber silhuettens elegante arv endnu længere.

A Ma Maniére, der erstatter førsteklasses læder på overdelen og imiteret øgleskind med en heldækkende ruskindsoverdel i Sail, dækker AJ2 i vintagevibes med moderne detaljer. Og øgleskindsprintet fra OG? Det er tekstureret på den sorte mellemsål.

Kraftfulde Burgundy-detaljer fremhæver denne model og repræsenterer kongelighed – en naturlig nuance for Hans kongelige Airness – og giver en dyb og prestigefyldt farvesammenstilling. Designet afsluttes med markant, kongelig smag med "Maniére"-branding på hælen på dette særlige AJ2-samarbejde.

SKU: DO7216-100