AJ14 blev brugt for første gang af MJ under hans sidste mesterskabsforløb og får nu "Hyper Royal"-behandling 22 år efter, at "His Airness" havde sit sidste skud i en Chicago-spillertrøje. Med en silhuet, der er inspireret af de hurtigste biler på jorden, har denne retro-udgave ægte læder i overdelen og en kulfibergelænk i en blankpoleret mellemsål, der maksimerer præstation på banen. OG AJ14-emballagen er prikken over i'et i denne friske retro-udgave.