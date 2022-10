Air Jordan 13 kom første gang på hylderne i november 1997, da MJ førte sig frem i den enkle silhuet for at forfølge sin sjette verdenstitel. Men designets arv har levet videre hos efterfølgende generationer af Jordan-atleter, som har holdt ånden i live med en overflod af spillereksklusive udgaver, der er designet til at matche holdfarver. Denne version har friske nuancer af lucky green med sorte og hvide detaljer som kontrast.