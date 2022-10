1.649,95 kr.

Streetwear-mærket CLOT fra Hongkong sigter efter at sammensmelte Østens og Vestens kulturer. Deres seneste kollektion henter inspiration fra Terracottakrigerne. En hær af skulpturer i naturlig størrelse dateret tilbage til det tredje århundrede, som blev skabt for at beskytte Kinas første kejser. Ruskindsoverdelen i pastelfarver har strejf af CLOT- og Jumpman-logoer i Metallic Gold på pløsen og hælen.