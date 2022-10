1.549,00 kr.

Den klassiske Jordan Brand-farve Court Purple har prydet mange styles gennem årene og sætter nu endelig sit præg på Air Jordan 13'eren. Air Jordan 13-skoen er designet i overensstemmelse med alle OG-forskrifter og har det klassiske katteøje-hologram, en reflekterende tekstil-overdel samt en mellemsål i Court Purple. Som et nyt twist på den originale Air Jordan 13-æstetik stjæler den markante Court Purple-farve opmærksomheden og giver den et moderne look.

SKU: DJ5982-015