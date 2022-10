En enestående silhuet og en modig farveblok får Air Jordan 12 til at skille sig ud blandt MJ's signaturmodeller. Men designet handler om mere end udseendet. Dets førsteklasses materialer og høje mudguard gør den til en af Tinker Hatfields mest slidstærke skabelser. Mere end to årtier efter dets debut er det tidløse look tilbage med modige farvetoner og en nubuck finish. En tonet, sort læderoverdel giver kontrast til de skinnende mønstre af University Gold på mudguarden, ydersålen og hælen for at skabe denne sprøde sammensætning.