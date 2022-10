Air Jordan XII tilførte luksus til banen, da den debuterede i 1996. Nu vender den tilbage med en overdel med lavt snit, der er et look velegnet til uden for banen, og den fuldendes med Zoom Air-stødabsorbering. En tonet Wolf Grey-farvekombination fremhæver de karakteristiske designlinjer og balancen mellem teksturer, der gjorde Air Jordan XII til en favorit.