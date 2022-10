Air Jordan 12 "Playoffs" blev oprindeligt lanceret i 1997, og MJ havde den på under et af de største øjeblikke i hans jagt på titlen den sæson. Husker du hans vinderskud i Game 1 i Finals? Eller hans præstation med 39 point i mesterskabskampen i Game 6? Alt dette er inkorporeret i historien om denne legendariske Air Jordan 12-model. En overdel i forvasket læder fuldender modellen, mens et broderi på hælstroppen har en definitiv besked til alle, der snører denne elskede Jordan Brand-model på: "Quality Inspired By The Greatest Player Ever".

SKU: CT8013-006