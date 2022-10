Den originale Air Jordan XI, der blev lanceret i 1995 og fulgte Michael Jordans anvisning om at bringe et "formelt" look til banen, blev en af de mest populære Air Jordan-sko nogensinde. Air Jordan XI Low 'Nightshade' fører arven videre med innovative opdateringer. De originale paneler i laklæder får en behandling med slangeskind, som står i kontrast til den sorte overdel i læder/meshmateriale og en gennemsigtig ydersål med strejf af farven Volt.