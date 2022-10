Siden Michael Jordan skabte magi under playoffs i ’95, er hver eneste Air Jordan XI blevet en øjeblikkelig klassiker. Nu står Air Jordan XI ‘Gamma’ klar til at gøre det samme. Denne farvesammensætning har en overdel og mellemsål i sort med detaljer i Gamma Blue og Varsity Maize. Det sorte laklæder og den semitransparente ydersål fuldender det klassiske look.