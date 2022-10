Air Jordan 11's indflydelsesrige historie omfatter skabe banebrydende fremskridt inden for både performance og stil. Nogle af silhuettens variationer er mere velkendte end andre, men tiden, hvor Low I.E. kommer i rampelyset, er forbi. Det undervurderede design var den første AJ11 low-top version, der debuterede på markedet. Signaturdetaljer er bearbejdet for at skabe et alsidigt look med åndbarhed og komfort i fokus. Denne udgave har en OG farvepalet, der blev berømt gennem Air Jordan 3, med en sort bund, der komplementeres af detaljer cement grey og strejf af hvid og fire red.