1.449,95 kr.

Hyld historien med noget nyt. Denne genfortolkede AJ11 Low hylder to af modellens mest ikoniske styles, der blev båret af His Airness under den episke 96'er-sæson: AJ11 "Concord" colorway på overdelen, som MJ bar i den regulære sæson, og "Bred" colorway på ydersålen, som han bar under den sæsons playoff-kampe.

Selv om denne mashup "Gym Red" model giver et nyt look, er detaljerne på denne Low 11 lige som på den første udgave. Den halvgennemsigtige ydersål i gummi, kulfibersålen, der løber i hele mellemsålens længde, og den formstøbte indlægssål, de giver perfekt pasform og fornemmelse, er alle en del af den oprindelige performance-pakke, der hjalp MJ med at føre sit hold til 72 sejre og deres fjerde mesterskab. Overdelen i 100% læder er unik for for AJ11 Low, og den erstatter tekstilmaterialer, som ses på AJ11 Mid.

Den samme fornemmelsen og looket som på den første udgave øges, og disse AJ11'ere repræsenterer første gang, low-modellen går retro med den oprinddelige emballage fra skoens lancering i 96. Den sorte og grå Jordan-æske blev første gang set, da AJ11 ‘"Concord" droppede og skabte en sneakermania, som ingen så komme. Bortset fra Tinker og MJ, selvfølgelig.