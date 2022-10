I 1995 trådte Michael Jordan ud på banen til en playoff-kamp i de ny ikoniske Air Jordan XI. Den splinternye silhuet skinnede i patentlæder over en halvgennemsigtig sål, og med MJ's nummer 45 på hælen. Mere end to årtier efter dens uventede debut vender The Grail tilbage som en nøjagtig genskabelse af det første par, som Michael selv havde på.