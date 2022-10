Mens Jordan Brand fejrer Air Jordans 30-årsjubilæum, henter brandet inspiration fra dette års All-Star-weekend, den berømte værtsby og Michael Jordans fødested til at producere en klassisk Air Jordan X-farve. Air Jordan X blev skabt gennem Jordan Brands genfortolkningsinitiativ, der er en ny fremstillingsproces brugt til at producere retrosneakers, der ligger tættere på originalerne, hvad angår kvalitet, look og fornemmelse. Air Jordan 10 Retro er blandt de første retrosneakers, der er genfortolket, og den er en hyldest til asfaltjunglen og dens historiske betydning for Jordan Brands arv. Jordan scorede 55 point mod New York og beviste, at han ikke var til at komme udenom. Der var ingen tvivl, han var tilbage. "Double Nickel" var oprindeligt en eksklusiv spillersko båret af MJ i nogle få kampe, efter han kom tilbage i 1995 og spillede i trøjen med nummer 45.