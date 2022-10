AIR JORDAN I

SORT/GULD

1.300,00 kr.

Den luksuriøse farvekombination af sort og guld dukkede første gang op på Air Jordan I i 1985. Siden da har flere retro-inspirerede udgaver sendt et anerkendende nik mod den sjældne farvekombination. Tre årtier efter Air Jordan-kollektionen første gang kom på gaden, vender det luksuriøse look tilbage til Air Jordan I i en moderigtig krydsning af de to farver.