I 1985 ændrede Air Jordan I fodtøj og basketballspillet for evigt. Den bragte farve til banen og skrev historie på fødderne af et af spillets mest legendariske talenter. For at fejre silhuetten, der startede det hele, vender Air Jordan I nu for første gang nogensinde tilbage i den originale "Storm Blue"-farvesammensætning. Det blå og hvide design er tro mod originalen med klassisk Nike Air- og Wings-branding alle de rigtige steder.