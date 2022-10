I 1985 blev Air Jordan fremstillet i de bedste og mest innovative materialer på det tidspunkt. Skoen blev et ikon og cementerede sin status i fodtøjshistorien, mens Air Jordan-serien fortsatte med at udvikle sig og bygge videre på sine forgængere. Nu, over tre årtier senere, bliver Air Jordan fremstillet efter nutidens standarder med en komplet Nike Flyknit-konstruktion og klassisk Nike Air-stødabsorbering. Det nye design er en hyldest til Air Jordans arv med Swoosh og pløs i førsteklasses læder og Nike Air-prægning på pløsen og indlægssålen.