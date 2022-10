1.299,00 kr.

Denne model markerer en tilbagevenden for en erfaren retro-colorway, der oprindeligt kun droppede i Japan den 1. januar 2001 i et begrænset oplag på 2.001 par. Mens en limited-edition version med speciel emballage nu passende lanceres kun i Japan, er en bredere lancering uden emballagen, men med de samme nuancer i neutral grey og metallic silver, planlagt til at droppe over hele verden. Andre detaljer omfatter O.JP-branding på indersålen, såvel som et mærke inden i pløsen, der hylder historien bag modellens oprindelse i starten af 00'erne.

SKU: DC1788-029