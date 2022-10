1.199,95 kr.

Jordan Brand fejrer lanceringen af Spider-Man: Into the Spider-Verse med en special edition Air Jordan 1 Retro High OG "Origin Story". Denne AJ1, der matcher det par, der ses på Miles Morales i filmen, pifter kuløren op på en ellers klassisk farvekombination. Ligesom Morales' karakter er AJ1 kendt for at trodse normerne. Ligesom masken kan AJ1 bæres af hvem som helst og give styrke til dem, som bærer den til at være superhelte.

© & TM 2018 MARVEL. © 2018 SPAI. Alle rettigheder forbeholdes.