1.299,00 kr.

Det er sjældent, at man kan få tre forskellige retninger til at gå op i en højere enhed. Men her er tre mestre, Jordan Brand, Travis Scott og Hiroshi Fujiwaras Fragment Design, gået sammen i et samarbejde om en Air Jordan. Men det er ikke en hvilken som helst Air Jordan – det er den elskede Air Jordan 1, som både Houston-rapperen og den japanske designer har været involveret i i tidligere Jordan Brand-samarbejder.

Deres Air Jordan 1 Low-colorway kommer i genkendelige farveblokke, men med et særligt touch, som kun Scoot og Fujiwara kan fremtrylle. På toppen af en slidt mellemsål med matchende Sail-snørrebånd tilsætter friske Military Blue-detaljer på hælen, kraven og indersålen noget nyt til den klassiske model. Og øjet fanger med det samme Sail Swoosh-designet – den vender faktisk omvendt – som nu er blevet et signatur-touch for Scotts Air Jordan 1-design.

Men hvis nogen på gaden er nysgerrige, når du har dette samarbejde på, kan de se, hvem der står bag: Logoerne for Cactus Jack og Fragment Design er prægede over henholdsvis venstre og højre hæl og efterlader dermed deres moderne touch på denne tidstestede silhuet.

SKU: DM7866-140